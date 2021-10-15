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Сбер утвердил групповые стандарты корпоративного управления

18:27 15.10.2021

Правление Сбербанка утвердило Политику принципов и стандартов корпоративного управления Группы ПАО Сбербанк, отражающую подходы к формированию систем корпоративного управления в компаниях Группы Сбер.

В стандарты заложены положения Кодекса корпоративного управления ПАО Сбербанк и Политики ESG Группы Сбер, их назначение состоит во внедрении в практику деятельности компаний лучших практик корпоративного управления и принципов устойчивого развития. Стандарты должны стать объединяющим элементом, способствующим повышению капитализации и росту управляемости Группой.

Внедрение стандартов будет проходить дифференцированно, в компаниях, где участие банка превышает 50%, основой изменений станут советы директоров, в остальных компаниях они будут внедряться доступными методами исходя из имеющегося объема корпоративных прав. При внедрении стандартов в компаниях на территориях других стран будут учтены нормы национального законодательства.

Особое место отводится стандартам, направленным на «зеленую» трансформацию, интеграцию ESG-подходов и устойчивое развитие системы корпоративного управления Группы в связи с положениями Политики ESG Группы Сбер. Проводником ESG-повестки призван стать совет директоров, также компаниям рекомендуется сформировать для своих советов директоров чек-лист по экологическим, социальным и корпоративно-управленческим аспектам. Индивидуальная повестка компаний Группы должна учитывать долгосрочные бизнес-интересы, а также общественно-значимые социальные и экологические цели, позволяющие развивать регионы присутствия и решать актуальные общественные задачи.

Для осуществления мониторинга уровня корпоративного управления в компаниях Группы банком разработана специальная методика, позволяющая составлять внутренний рейтинг/индекс компаний. Введение стандартов будет сопровождаться проведением обучающих и стратегических сессий по корпоративному управлению для компаний Группы Сбер.

«В периметр участия Группы Сбер входит множество компаний и структур с участием банка. Поэтому вопросы совершенствования подходов к управлению такой огромной структурой как Группа Сбер всегда находятся в фокусе нашего внимания. Надеемся, что подготовленные банком общегрупповые стандарты корпоративного управления станут для участников Группы драйвером дальнейшего развития практик корпоративного управления и повестки ESG, помогут повысить уровень доверия наших стейкхолдеров, а также улучшить управляемость Группой, её экономическую, экологическую и социальную результативность», — рассказала заместитель Председателя Правления, член Наблюдательного совета Сбербанка Белла Златкис.

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