Глава Пентагона едет с визитом в Украину и Грузию

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе визита на Украину проведет встречи с президентом страны Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении американского военного ведомства.

Пентагон отмечает, что этот визит станет в том числе возможностью обсудить прогресс Украины в проведении реформ, "необходимых для продвижения евроатлантических устремлений" Киева.

В ходе этой поездки Остин также посетит Грузию, где встретится с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе, отмечается в документе.