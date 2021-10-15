Глава Пентагона едет с визитом в Украину и Грузию
20:30 15.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пентагон отмечает, что этот визит станет в том числе возможностью обсудить прогресс Украины в проведении реформ, "необходимых для продвижения евроатлантических устремлений" Киева.
В ходе этой поездки Остин также посетит Грузию, где встретится с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе, отмечается в документе.
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