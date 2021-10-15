Список иноагентов Минюста РФ пополнился еще двумя юрлицами, связанными со СМИ

21:00 Источник: Интерфакс

Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов общество с ограниченной ответственностью "Москоу диджитал медиа" и петербургское издание "РС-Балт".Перечень на сайте Минюста обновился в пятницу.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", АО "РС-Балт" связано с информационным агентством "Росбалт" и зарегистрировано в Санкт-Петербурге. Гендиректором компании является Лариса Афонина.

Гендиректором "Москоу диджитал медиа" является Александр Винокуров, а бенефициаром - владелица телеканала "Дождь" (признан в РФ иноагентом) Наталья Синдеева. "Москоу диджитал медиа" - онлайн-издание Republic, которое до 2016 года называлось Slon.ru.