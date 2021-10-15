Саакашвили пока не нуждается в госпитализации - врач
22:31 15.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Сегодня я сумел войти и осмотреть его (Саакашвили - прим. ТАСС). <...> После нашей последней встречи сегодня я ожидал худшего, однако хочу вам сказать, что, видимо, у него очень крепкий организм. Он превзошел ожидания. <...> Он не нуждается в госпитализации, однако, к сожалению, этот момент все равно настанет", - сказал Кипшидзе.
Как отметил врач, Саакашвили продолжает голодовку и принимает только чай и воду. Он добавил, что бывший президент согласен на лечение, которое ему назначит консилиум врачей в случае необходимости.
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