Саакашвили пока не нуждается в госпитализации - врач

22:31 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Состояние здоровья экс- президента Грузии Михаила Саакашвили удовлетворительное, он не нуждается в госпитализации. Об этом в пятницу после посещения политика в тюрьме сообщил журналистам его врач Николоз Кипшидзе.

"Сегодня я сумел войти и осмотреть его (Саакашвили - прим. ТАСС). <...> После нашей последней встречи сегодня я ожидал худшего, однако хочу вам сказать, что, видимо, у него очень крепкий организм. Он превзошел ожидания. <...> Он не нуждается в госпитализации, однако, к сожалению, этот момент все равно настанет", - сказал Кипшидзе.

Как отметил врач, Саакашвили продолжает голодовку и принимает только чай и воду. Он добавил, что бывший президент согласен на лечение, которое ему назначит консилиум врачей в случае необходимости.