До конца года новый премьер-министр Японии хочет посетить США
09:40 16.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Я хотел бы как можно скорее посетить США и провести переговоры с президентом Байденом. Хотел бы сделать это в течение этого года", - отметил Кисида.
Байден стал первым иностранным лидером, с которым новый премьер Японии провел телефонные переговоры после избрания на пост. Лидеры двух государств подтвердили готовность укреплять отношения, работать над реализацией концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, а также условились продолжать сотрудничество по вопросам, связанным с Китаем, КНДР и борьбой с коронавирусом.
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