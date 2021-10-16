До конца года новый премьер-министр Японии хочет посетить США

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида хотел бы посетить США с официальным визитом до конца года для переговоров с президентом Джо Байденом. Об этом глава правительства заявил в интервью газете "Иомиури", выдержки из которого опубликованы в субботу.



"Я хотел бы как можно скорее посетить США и провести переговоры с президентом Байденом. Хотел бы сделать это в течение этого года", - отметил Кисида.



Байден стал первым иностранным лидером, с которым новый премьер Японии провел телефонные переговоры после избрания на пост. Лидеры двух государств подтвердили готовность укреплять отношения, работать над реализацией концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, а также условились продолжать сотрудничество по вопросам, связанным с Китаем, КНДР и борьбой с коронавирусом.



