Нынешний уровень отношений не удовлетворяет ни РФ, ни США - Оверчук
10:10 16.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Конечно же, ни одна из сторон не удовлетворена текущим уровнем отношений, и в принципе на всех встречах красной нитью проходило, что, конечно же, отношения должны быть лучше", - сказал он.
Как отметил вице-премьер РФ, его встречи с представителями американской администрации в Вашингтоне "на таком уровне происходили после достаточно длительного перерыва, в том числе вызванного пандемией и общим состоянием отношений между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки".
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