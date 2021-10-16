Нынешний уровень отношений не удовлетворяет ни РФ, ни США - Оверчук

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и США не удовлетворены нынешним уровнем двусторонних отношений и считают, что они должны стать лучше. Об этом вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил в пятницу журналистам по итогам визита в Вашингтон.



"Конечно же, ни одна из сторон не удовлетворена текущим уровнем отношений, и в принципе на всех встречах красной нитью проходило, что, конечно же, отношения должны быть лучше", - сказал он.



Как отметил вице-премьер РФ, его встречи с представителями американской администрации в Вашингтоне "на таком уровне происходили после достаточно длительного перерыва, в том числе вызванного пандемией и общим состоянием отношений между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки".



