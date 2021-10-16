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По совету врачей Елизавета II полностью отказалась от употребления алкоголя

10:20 16.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Королева Великобритании Елизавета II, отпраздновавшая в этом году 95-й день рождения, приняла решение полностью отказаться от алкоголя. Как сообщила в пятницу на своем сайте газета "Дейли телеграф", к этому монарха подтолкнули рекомендации врачей и желание встретить платиновый юбилей (70 лет) пребывания на троне в наилучшей форме.

Ссылаясь на информированные источники при дворе, издание указывает, что медицинские рекомендации не связаны с каким-либо заболеванием и были даны "в порядке предосторожности". Последнее слово в этом вопросе оставалось за Ее Величеством.

"Она хочет максимально хорошо себя чувствовать, чтобы получить удовольствие от предстоящих летом торжеств [по случаю юбилея царствования], а недавно доктора сказали ей, что сократить потребление алкоголя было бы в этом хорошим подспорьем. Королева приняла личное решение полностью отказаться от спиртных напитков, но она никогда много не пила", - заявил собеседник издания.

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