Для тушения торфяников под Екатеринбургом будут организованы два водоема - власти

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Искусственный водоем объемом 340 кубических метров будет создан в ближайшее время в районе горения торфяников под Екатеринбургом для их тушения, еще один водоем уже искусственно заводнили при помощи дамбы вблизи Екатеринбургской кольцевой дороги (ЕКАД) - он вмещает 90 кубических метров воды. Об этом сообщается в субботу в телеграм-канале администрации города.



"Для ускорения подачи воды к месту тушения торфа, благодаря установке дамбы, организовано искусственное заводнение водоема, находящегося вблизи ЕКАД и вмещающего 90 кубических метров воды. Из него по 150-метровой магистральной рукавной линии вода подается на тлеющий участок. Кроме того, еще один искусственный водоем объемом 340 кубических метров в ближайшее время будет организован в районе горения торфяников", - говорится в сообщении.



Отмечается, что для обустройства подъездных путей к зоне проведения работ, дренажей и траншей муниципалитетом дополнительно направлена крупногабаритная техника.



