Для тушения торфяников под Екатеринбургом будут организованы два водоема - власти
12:10 16.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Для ускорения подачи воды к месту тушения торфа, благодаря установке дамбы, организовано искусственное заводнение водоема, находящегося вблизи ЕКАД и вмещающего 90 кубических метров воды. Из него по 150-метровой магистральной рукавной линии вода подается на тлеющий участок. Кроме того, еще один искусственный водоем объемом 340 кубических метров в ближайшее время будет организован в районе горения торфяников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для обустройства подъездных путей к зоне проведения работ, дренажей и траншей муниципалитетом дополнительно направлена крупногабаритная техника.
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