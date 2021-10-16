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Для тушения торфяников под Екатеринбургом будут организованы два водоема - власти

12:10 16.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Искусственный водоем объемом 340 кубических метров будет создан в ближайшее время в районе горения торфяников под Екатеринбургом для их тушения, еще один водоем уже искусственно заводнили при помощи дамбы вблизи Екатеринбургской кольцевой дороги (ЕКАД) - он вмещает 90 кубических метров воды. Об этом сообщается в субботу в телеграм-канале администрации города.

"Для ускорения подачи воды к месту тушения торфа, благодаря установке дамбы, организовано искусственное заводнение водоема, находящегося вблизи ЕКАД и вмещающего 90 кубических метров воды. Из него по 150-метровой магистральной рукавной линии вода подается на тлеющий участок. Кроме того, еще один искусственный водоем объемом 340 кубических метров в ближайшее время будет организован в районе горения торфяников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для обустройства подъездных путей к зоне проведения работ, дренажей и траншей муниципалитетом дополнительно направлена крупногабаритная техника.

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