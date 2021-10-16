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В последние месяцы в РФ фиксируются высокие показатели смертности от ковида - Голикова

14:10 16.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Достаточно высокие показатели смертности из-за коронавирусной инфекции фиксируются в России в последние месяцы. Об этом сообщила в субботу вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия-24".

"В последние месяцы мы фиксируем достаточно высокие показатели смертности. И я бы хотела напомнить всем, что на сегодняшний день основным профилактическим средством, которое помогает защитить человека и помогает избежать фатального исхода, является вакцинация", - сказала она.

Голикова также напомнила о четырех доступных российских вакцинах - "Спутник V", "Спутник лайт", "Эпиваккорона" и "Ковивак", - которые доказали свою эффективность и безопасность не только в РФ, но и за рубежом. "Все они находятся в доступе, и каждый гражданин Российской Федерации имеет возможность привиться российскими вакцинами", - отметила она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 240,1 млн человек, около 4,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 958 384 случая заражения, выздоровели 6 981 907 человек, умерли 222 315. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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