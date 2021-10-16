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Сотни противников Саакашвили вышли на акцию протеста у тюрьмы

14:20 16.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько сотен противников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в субботу проводят акцию протеста у тюрьмы города Рустави, в которой отбывает наказание бывший лидер страны. Кадры демонстрации в прямом эфире транслирует грузинский телеканала "Имеди".

"Человек, который находится в учреждении сзади меня, я имею ввиду Михаила Саакашвили, никогда не станет политзаключенным. Это преступная личность. Если все оставить в стороне, он как террорист проник в Грузию. Ему даже мужества не хватило пересечь границу", - обратился к митингующим Торнике Молашвили - брат бывшего главы Палаты контроля Сулхана Молашвили, задержанного и подвергшегося пыткам при президентстве Саакашвили.

Автомобильное движение вблизи тюрьмы перекрыто. На месте усиленные наряды полиции. Митингующие заявляют, что они против требований об освобождении Саакашвили.

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