Сотни противников Саакашвили вышли на акцию протеста у тюрьмы
14:20 16.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Человек, который находится в учреждении сзади меня, я имею ввиду Михаила Саакашвили, никогда не станет политзаключенным. Это преступная личность. Если все оставить в стороне, он как террорист проник в Грузию. Ему даже мужества не хватило пересечь границу", - обратился к митингующим Торнике Молашвили - брат бывшего главы Палаты контроля Сулхана Молашвили, задержанного и подвергшегося пыткам при президентстве Саакашвили.
Автомобильное движение вблизи тюрьмы перекрыто. На месте усиленные наряды полиции. Митингующие заявляют, что они против требований об освобождении Саакашвили.
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