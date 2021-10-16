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Подписаться на экстремистские телеграм-каналы в Белоруссии можно, но с условиями

18:30 16.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подписка на телеграм-каналы, которые в Белоруссии признаются экстремистскими материалами, пока уголовно не наказуема при условии, если подписчик не оказывает поддержку в популяризации канала. Об этом сообщил начальник отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Вячеслав Орловский в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня", опубликованном в субботу.

"Дело в том, что телеграм-канал может признаваться как экстремистским материалом, так экстремистским формированием, - пояснил Орловский. - Если у него статус экстремистского формирования, то его подписчики действительно могут стать фигурантами уголовных дел". В то же время, что касается подписки на каналы, которые признаются экстремистскими материалами, то "она пока не наказуема, но при одном условии: если подписчик не оказывает поддержку в популяризации канала, то есть не репостит, не перечисляет денег, не сливает туда информацию".

Как подчеркнул Орловский, простым людям, которые "из банального интереса или любопытства читают запрещенный канал, признанный экстремистским материалом, опасаться нечего". По его словам, "им следует отписаться от данного ресурса и вопросов к ним не возникнет".

Орловский также отметил, что вопрос признания группы граждан экстремистскими формированиями находится в компетенции МВД или КГБ. "Данный порядок отличается от признания информационной продукции экстремистскими материалами. В последнем случае необходимо решение суда, при этом предусмотрена административная ответственность", - сказал он.

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