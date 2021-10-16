Подписаться на экстремистские телеграм-каналы в Белоруссии можно, но с условиями
18:30 16.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Дело в том, что телеграм-канал может признаваться как экстремистским материалом, так экстремистским формированием, - пояснил Орловский. - Если у него статус экстремистского формирования, то его подписчики действительно могут стать фигурантами уголовных дел". В то же время, что касается подписки на каналы, которые признаются экстремистскими материалами, то "она пока не наказуема, но при одном условии: если подписчик не оказывает поддержку в популяризации канала, то есть не репостит, не перечисляет денег, не сливает туда информацию".
Как подчеркнул Орловский, простым людям, которые "из банального интереса или любопытства читают запрещенный канал, признанный экстремистским материалом, опасаться нечего". По его словам, "им следует отписаться от данного ресурса и вопросов к ним не возникнет".
Орловский также отметил, что вопрос признания группы граждан экстремистскими формированиями находится в компетенции МВД или КГБ. "Данный порядок отличается от признания информационной продукции экстремистскими материалами. В последнем случае необходимо решение суда, при этом предусмотрена административная ответственность", - сказал он.
НОВОСТИ
- 19:20 16.10.2021
- Обстоятельства гибели российских туристов в Албании выясняются - Посольство РФ
- 19:10 16.10.2021
- В ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде пострадали 24 человека
- 18:40 16.10.2021
- Отношения между Ираном и Египтом могут улучшить переговоры - МИД Ирана
- 17:40 16.10.2021
- В первом педагогическом диктанте приняли участие учителя из 40 регионов
- 17:30 16.10.2021
- Вакцинировались или переболели COVID-19 более 90% депутатов Госдумы - Володин
- 16:40 16.10.2021
- В манифестации профсоюзов в Риме принимают участие тысячи человек
- 16:30 16.10.2021
- Прокуратура начала проверку в Клину по факту отравления школьников
- 15:20 16.10.2021
- На портале "Растим детей" стали доступны консультации для родителей школьников - - Минпросвещения РФ
- 15:10 16.10.2021
- По обвинению в коррупции бывший глава ЦБ Ирана приговорен к 10 годам
- 14:20 16.10.2021
- Сотни противников Саакашвили вышли на акцию протеста у тюрьмы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать