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В ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде пострадали 24 человека

19:10 16.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число пострадавших в результате столкновения "Газели" и двух автобусов в Нижнем Новгороде увеличилось до 24. Госпитализированы три человека, двое находятся в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба правительства региона в субботу.

"В результате ДТП с участием автобусов и "Газели" на ул. Мирошникова в Нижнем Новгороде за медицинской помощью обратились 24 человека. Одному пострадавшему помощь оказана на месте, от госпитализации отказался. <…> Трое госпитализированы, 6 человек с легкими травмами отправлены на амбулаторное лечение. Остальные 14 человек продолжают обследование в приемном отделении. Из числа госпитализированных двое - в тяжелом состоянии, им проводятся экстренные операции по поводу тяжелых сочетанных травм, травм позвоночника и открытого перелома предплечья и кисти", - говорится в сообщении.

Еще у одного госпитализированного закрытая черепно- мозговая травма, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

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