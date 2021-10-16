Обстоятельства гибели российских туристов в Албании выясняются - Посольство РФ

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники консульского отдела посольства РФ в Албании занимаются выяснением подробностей гибели российских туристов в пятницу в сауне отеля на западе Албании. Об этом корр. ТАСС сообщили в субботу в дипмиссии.



"Выясняют подробности", - ответили в дипмиссии на вопрос корр. ТАСС, занимаются ли сотрудники консульского отдела посольства РФ в Албании прояснением деталей гибели туристов в республике.



Издание "Албаниан дейли ньюс" со ссылкой на полицию республики сообщило о том, что четверо российских туристов были найдены мертвыми в пятницу вечером в сауне отеля в деревне Керрет в округе Кавая на западе Албании. По данным издания, погибшие задохнулись. Полиция проверяет, в частности, работу системы вентиляции в сауне на предмет неисправности.



