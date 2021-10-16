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В рамках нормализации отношений власти Венесуэлы и Перу обменялись послами

20:40 16.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Венесуэлы и Перу в полном объеме восстановили дипломатические отношения, которые были прерваны четыре года назад и находились на уровне консульских контактов. Об этом сообщило в субботу в своем "Твиттере" венесуэльское министерство иностранных дел.

"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла заявляет, что одобрило статус господина Ричарда Фредди Рохаса Гарсии в качестве нового посла Перу [в Венесуэле]", говорится в заявлении венесуэльского внешнеполитического ведомства. В свою очередь Венесуэла назначила своим послом в Перу Александера Янеса Делеусе.

Таким образом дипломатические отношения между двумя странами были полностью восстановлены.

В начале августа Эктор Бехар, занимавший тогда пост министра иностранных дел Перу, выступил против односторонних санкций по отношению к Венесуэле и призвал к нормализации отношений с Боливарианской Республикой. "Мы будем способствовать вместе со странами Европы и Латинской Америки пониманию политических тенденций в Венесуэле без вмешательства в ее внутреннюю политику", - сказал тогда Бехар.

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