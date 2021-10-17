Неустойчивую погоду в Москве и области прогнозируют синоптики 17 октября
09:07 17.10.2021
Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура в Москве 8..10, по области 6..11 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 746 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 60 %.
Погода в столичном мегаполисе по-осеннему неустойчивая, облачная, возможны кратковременные дожди с порывами ветра. Содержание кислорода в приземном слое воздуха колеблется в пределах нормы, атмосферное давление неустойчивое. Температура в ночные часы 3..5, днем в пределах 8-10 градусов, - сообщают "Метеоновости".
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