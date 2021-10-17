Корабль Союз МС-18 с "киноэкипажем" приземлился в Казахстане

09:11 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спускаемый аппарат корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"), на борту которого находятся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, приземлился в степи Казахстана. Трансляция посадки велась на сайте Роскосмоса.

К спускаемому аппарату направились спасатели, которые помогут членам экипажа выбраться. Пересильд и Шипенко находились на орбите с 5 октября, Новицкий - с 9 апреля.