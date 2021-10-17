Германия занимает первое место в ЕС по числу поданных заявок на убежище
10:18 17.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно документу, с января по сентябрь в Федеральное управление по миграции Германии было подано 100 278 запросов о предоставлении убежища, что на 35,2% больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. При этом в одном только сентябре в ФРГ было зарегистрировано 13 849 ходатайств. Уточяется, что большинство заявлений поступили от выходцев из Сирии, Афганистана и Ирака.
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