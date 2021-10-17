В России обновился антирекорд по заражению COVID-19
11:54 17.10.2021 Источник: Интерфакс
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 -34 303 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 925 (8,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Число случаев заражения, выявленных в воскресенье, на 1 тыс. 095 больше, чем накануне, когда сообщалось о 33 тыс. 208 заболевших. Подъем наблюдается практически во всех регионах, в Москве за сутки выявили 6 тыс. 740 заражений, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 323.
В воскресенье в Московской области выявлены максимальные за пандемию 2 тыс. 759 заболевших (2 тыс. 722 фиксировалось 28 июня). Также в пятерку регионов - "лидеров" по числу выявлений входят Самарская область - 896 случаев и Нижегородская область - 711.
За минувшие сутки в РФ подтверждено 997 летальных исходов от коронавируса, это меньше, чем накануне в субботу, когда был зафиксирован антирекорд по смертности за всю пандемию - 1 тыс. 002 умерших. Больше всего пациентов скончались в Москве - 70, в Петербурге - 65, в Краснодарском крае - 39.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 992 тыс. 687 случаев коронавирусной инфекции, 223 тыс. 312 умерших и 7 млн 000 тыс. 624 выписанных, в том числе 18 тыс. 717 выписаны за последние сутки, из них 3 тыс. 206 приходится на Москву.
НОВОСТИ
- 10:37 17.10.2021
- Китай удивил США своей гиперзвуковой ракетой, облетевшей Землю по кругу - FT
- 19:35 15.10.2021
- По поводу инцидента в Японском море Минобороны РФ вызвало военного атташе США
- 11:00 15.10.2021
- На северо-востоке Афганистана идут ожесточенные бои - СМИ
- 10:00 15.10.2021
- Арктическое транспортное судно может стать носителем ракетного комплекса "Калибр-К"
- 10:32 14.10.2021
- В Японском море начались российско-китайские учения "Морское взаимодействие -2021"
- 18:20 13.10.2021
- МИД РФ: Попытки ввести немедленный запрет ядерного оружия считаем ошибочными
- 20:40 12.10.2021
- Минобороны Кувейта разрешило женщинам служить в армии
- 19:20 12.10.2021
- В США испытали сверхдальнобойный снаряд для гаубицы
- 22:55 08.10.2021
- Минобороны перезапустило БАМ
- 14:52 08.10.2021
- Начальник Генштаба передал звезду Героя России внуку участника Великой Отечественной войны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать