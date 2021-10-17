В России обновился антирекорд по заражению COVID-19

11:54 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 34 тыс. 303 случая, это новое максимальное значение за всю пандемию, умерли за сутки 997 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 -34 303 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 925 (8,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Число случаев заражения, выявленных в воскресенье, на 1 тыс. 095 больше, чем накануне, когда сообщалось о 33 тыс. 208 заболевших. Подъем наблюдается практически во всех регионах, в Москве за сутки выявили 6 тыс. 740 заражений, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 323.

В воскресенье в Московской области выявлены максимальные за пандемию 2 тыс. 759 заболевших (2 тыс. 722 фиксировалось 28 июня). Также в пятерку регионов - "лидеров" по числу выявлений входят Самарская область - 896 случаев и Нижегородская область - 711.

За минувшие сутки в РФ подтверждено 997 летальных исходов от коронавируса, это меньше, чем накануне в субботу, когда был зафиксирован антирекорд по смертности за всю пандемию - 1 тыс. 002 умерших. Больше всего пациентов скончались в Москве - 70, в Петербурге - 65, в Краснодарском крае - 39.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 992 тыс. 687 случаев коронавирусной инфекции, 223 тыс. 312 умерших и 7 млн 000 тыс. 624 выписанных, в том числе 18 тыс. 717 выписаны за последние сутки, из них 3 тыс. 206 приходится на Москву.