Факт гибели четырех россиян в Албании подтвердили в посольстве РФ
14:15 17.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Посольство России в Албании подтверждает факт гибели четырех российских граждан (Наталия Буренкова, Сергей Буренков, Екатерина Буренкова и Никита Белоусов) в отеле в районе г. Кавая. Консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с правоохранительными органами страны и выясняет обстоятельства произошедшего. Рассчитываем на тщательное расследование албанской стороной причин смерти россиян. Родственники погибших извещены. Предстоит репатриация тел на родину", - сообщили в диппредставительстве.Россиян, как писало издание "Албаниан дейли ньюс" со ссылкой на полицию, нашли мертвыми в пятницу вечером в сауне отеля в деревне Керрет. По данным издания, российские туристы задохнулись.
НОВОСТИ
- 14:37 17.10.2021
- Локдаун в Мельбурне,который длился более 250 дней, скоро закончится
- 14:06 17.10.2021
- Песков рассказал, каким образом Путин общается с Зеленским
- 12:00 17.10.2021
- Туман над городом Орел помешал самолету с патриархом Кириллом на борту приземлиться вовремя
- 11:54 17.10.2021
- В России обновился антирекорд по заражению COVID-19
- 10:37 17.10.2021
- Китай удивил США своей гиперзвуковой ракетой, облетевшей Землю по кругу - FT
- 10:18 17.10.2021
- Германия занимает первое место в ЕС по числу поданных заявок на убежище
- 09:11 17.10.2021
- Корабль Союз МС-18 с "киноэкипажем" приземлился в Казахстане
- 09:07 17.10.2021
- Неустойчивую погоду в Москве и области прогнозируют синоптики 17 октября
- 09:00 17.10.2021
- Новые правила выезда детей за границу вступают в силу
- 20:40 16.10.2021
- В рамках нормализации отношений власти Венесуэлы и Перу обменялись послами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать