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Факт гибели четырех россиян в Албании подтвердили в посольстве РФ

14:15 17.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство РФ в Тиране подтверждает факт гибели четырех россиян в отеле в Албании и рассчитывает на тщательное расследование произошедшего. Об этом говорится в сообщении дипмиссии, размещенном в воскресенье в телеграм-канале МИД России.

"Посольство России в Албании подтверждает факт гибели четырех российских граждан (Наталия Буренкова, Сергей Буренков, Екатерина Буренкова и Никита Белоусов) в отеле в районе г. Кавая. Консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с правоохранительными органами страны и выясняет обстоятельства произошедшего. Рассчитываем на тщательное расследование албанской стороной причин смерти россиян. Родственники погибших извещены. Предстоит репатриация тел на родину", - сообщили в диппредставительстве.

Россиян, как писало издание "Албаниан дейли ньюс" со ссылкой на полицию, нашли мертвыми в пятницу вечером в сауне отеля в деревне Керрет. По данным издания, российские туристы задохнулись.

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