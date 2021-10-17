Зеленский: На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей...
20:26 17.10.2021 Источник: Интерфакс
"Хочу всех успокоить. Считаю, много важных предметных, а самое важное, что своевременных действий сделало правительство, сделала власть. На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам по сравнению с европейскими ценами", - сказал Зеленский в комментарии телеканалу ICTV в воскресенье.
По словам президента, если бы правительство не вмешалось в ситуацию, цена газ достигла бы 50 грн.
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