0
0
128
НОВОСТИ

Зеленский: На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей...

20:26 17.10.2021 Источник: Интерфакс

Запасов газа для украинских потребителей на сегодня достаточно, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Хочу всех успокоить. Считаю, много важных предметных, а самое важное, что своевременных действий сделало правительство, сделала власть. На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам по сравнению с европейскими ценами", - сказал Зеленский в комментарии телеканалу ICTV в воскресенье.

По словам президента, если бы правительство не вмешалось в ситуацию, цена газ достигла бы 50 грн.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:10 17.10.2021
Глава генштаба иранской армии прибыл с визитом в Москву
0
70
10:37 17.10.2021
Китай удивил США своей гиперзвуковой ракетой, облетевшей Землю по кругу - FT
0
151
19:35 15.10.2021
По поводу инцидента в Японском море Минобороны РФ вызвало военного атташе США
0
377
11:00 15.10.2021
На северо-востоке Афганистана идут ожесточенные бои - СМИ
0
424
10:00 15.10.2021
Арктическое транспортное судно может стать носителем ракетного комплекса "Калибр-К"
0
446
10:32 14.10.2021
В Японском море начались российско-китайские учения "Морское взаимодействие -2021"
0
573
18:20 13.10.2021
МИД РФ: Попытки ввести немедленный запрет ядерного оружия считаем ошибочными
0
611
20:40 12.10.2021
Минобороны Кувейта разрешило женщинам служить в армии
0
755
19:20 12.10.2021
В США испытали сверхдальнобойный снаряд для гаубицы
0
753
22:55 08.10.2021
Минобороны перезапустило БАМ
0
1254

Возврат к списку