Во Франции рассказали о русском шпионе в министерстве обороны

10:00 Источник: Эхо Москвы

Экс-глава французской разведки рассказал о русском шпионе в министерстве обороны. Так называемый «крот» был внедрен в военное ведомство в 2017 году, сказал Бернар Бажоле в интервью телеканалу France 5.

По его словам, тогда он довел эту информацию до властей, не уточнив, что за этим последовало. Министр иностранных дел, в те годы возглавлявший минобороны, выразил удивление из-за слов Бажоле, отметив, что это секретная информация, разглашение которой преследуется в уголовном порядке.

В позапрошлом году газета Le Monde писала о разоблачении российского шпиона. Издание уточняло, что огласке эту информацию предавать не стали. Эхо Москвы