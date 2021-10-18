Медведчук в ответ на слова Зеленского заявил, что имеет только украинское гражданство
10:05 18.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном наличии у него российского гражданства ответил, что имеет только украинский паспорт.
"У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского. Я гражданин Украины и буду им, невзирая на незаконное, преступное давление, которое осуществляется сегодня в отношении меня властью. А фабрикацию уголовных дел рассматриваю исключительно как незаконное уголовное преследование и политические репрессии", - цитирует его слова пресс-служба ОПЗЖ.
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