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НОВОСТИ

Медведчук в ответ на слова Зеленского заявил, что имеет только украинское гражданство

10:05 18.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном наличии у него российского гражданства ответил, что имеет только украинский паспорт.

"У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского. Я  гражданин Украины и буду им, невзирая на незаконное, преступное давление, которое осуществляется сегодня в отношении меня властью. А фабрикацию уголовных дел рассматриваю исключительно как незаконное уголовное преследование и политические репрессии", - цитирует его слова пресс-служба ОПЗЖ.

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