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НОВОСТИ

Прекращается деятельность Информационного бюро НАТО в Москве

15:12 18.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работа Информационного бюро НАТО в российской столице будет прекращена в ответ на решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при организации. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС.

"Прекращается деятельность Информационного бюро НАТО в Москве, которое было учреждено при посольстве Королевства Бельгии. Если у натовцев возникнут какие-то экстренные дела, они могут обращаться по этим вопросам к нашему послу в Бельгии", - сказал он.

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