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Экс-госсекретарь США Колин Пауэлл умер от последствий заражения коронавирусом - семья

16:00 18.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер на 85-м году жизни от последствий заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник членами его семьи.

"Генерал Колин Пауэлл, бывший госсекретарь и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, умер сегодня утром из-за осложнений, вызванных COVID-19", - указывается в заявлении. Пауэлл в 2001-2005 годах занимал пост госсекретаря в администрации 43-го президента США Джорджа Буша - младшего, который является республиканцем. В 1989-1993 годах Пауэлл был председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США. В 1987-1989 годах Пауэлл работал помощником 40-го президента США Рональда Рейгана по национальной безопасности, также являвшегося республиканцем.

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