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Мисс Украина отвергла критику радикалов и назвала русский удобным для себя языком

11:00 19.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Победительница конкурса "Мисс Вселенная Украина" Анна Неплях ответила на критику украинских националистов из-за использования ею русского языка в социальных сетях и подчеркнула, что она изъясняется на удобном для себя языке.

"За последние сутки я получила миллион обвинений в том, что я в своем блоге, где 90% аудитории русскоязычные, пишу посты и разговариваю на русском, так как не знаю украинского",- сказала она на украинском в видеообращении в Instagram.

Неплях добавила, что выросла в русскоязычной семье в Днепре (бывший Днепропетровск), где 90% населения используют русский язык, и считает, что в праве "самовыражаться на удобном для себя языке".

27-летняя Анна Неплях победила в финале конкурса "Мисс Украина Вселенная" решением жюри, а также получила приз "Мисс зрительских симпатий".

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