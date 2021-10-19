Большинство поляков винит в росте цен на энергию свою власть, а не ЕС или РФ - опрос
11:05 19.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство жителей Польши винят в росте цен на энергию собственное правительство, а не действия Брюсселя или Москвы. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного исследовательским центром Ipsos, которые были опубликованы во вторник газетой "Речь Посполита".
Как следует из исследования, 63% опрошенных утверждают, что ответственность за рост цен на энергию несет польское правительство. 28% главным виновником происходящего считают Евросоюз, еще 28% - производителей энергии и 19% - иностранных игроков, включая Россию. Участникам проведенного 11-13 октября опроса предоставлялась возможность выбрать более одного ответа.
"В реальности за цены на энергию и их рост отвечает стоимость сертификатов на выбросы. Это 60% стоимости энергии. В последние несколько месяцев цены этих сертификатов удвоились", - цитирует "Речь Посполита" слова одного из депутатов от партии власти.
Оппозиция Польши с выводами социологов полностью согласилась. "За рост цен отвечает правительство, потому что оно не сделало ставку на зеленую энергию", - оценил глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш.
Участникам опроса предлагалось также выбрать наиболее подходящие, на их взгляд, способы выхода из сложившейся сложной ситуации в энергетике. 83% поддержали инвестиции в возобновляемые источники энергии, 82% выступили за снижение налогов, 76% - за сдерживание цен, а 65% - за финансовую поддержку граждан, столкнувшихся с проблемами с оплатой энергии.
45% принявших участие в исследовании граждан Польши предлагают покупать больше газа у России, 47% сохранить уголь в качестве основного источника энергии, а 39% опрошенных выступили за то, чтобы отсрочить введение в жизнь инициативы Евросоюза "Зеленый пакт для Европы", которая предусматривает достижение к 2050 году нулевого уровня выброса парниковых газов в ЕС.
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