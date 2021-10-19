Более 20% россиян прошли вакцинацию от гриппа
11:20 19.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 29,6 млн человек, или 20,3% от всего населения России сделали прививку от гриппа по состоянию на 15 октября. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"По состоянию на 15 октября текущего года в Российской Федерации привито от гриппа более 29,6 млн человек, что составляет 20,3 % от численности населения страны", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в период с 11 по 17 октября на территории РФ отмечается умеренный уровень заболеваемости ОРВИ, обусловленный преимущественно респираторными вирусами не гриппозной этиологии (вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами, риновирусами и т.д.)
В Роспотребнадзоре сообщили, что превышение порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается в основном среди взрослых и детей от семи до 14 лет. В целом эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 62 регионах РФ.
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