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Более 20% россиян прошли вакцинацию от гриппа

11:20 19.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 29,6 млн человек, или 20,3% от всего населения России сделали прививку от гриппа по состоянию на 15 октября. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"По состоянию на 15 октября текущего года в Российской Федерации привито от гриппа более 29,6 млн человек, что составляет 20,3 % от численности населения страны", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в период с 11 по 17 октября на территории РФ отмечается умеренный уровень заболеваемости ОРВИ, обусловленный преимущественно респираторными вирусами не гриппозной этиологии (вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами, риновирусами и т.д.)

В Роспотребнадзоре сообщили, что превышение порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается в основном среди взрослых и детей от семи до 14 лет. В целом эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 62 регионах РФ.

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