РФ планирует в ближайшее время инвестировать $1 млрд в экономику Армении
13:00 19.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия планирует в ближайшее время инвестировать в экономику Армении 1 млрд долларов США. Об этом во вторник на полях Восьмого армяно- российского межрегионального форума заявил на брифинге заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.
"У нас очень неплохо восстанавливается взаимный товарооборот в 2021 году - 17% роста. Это при том, что почти на 4% мы упали в пандемийном году. У нас растет инвестиционное сотрудничество: более 2,2 млрд долларов совместно накопленные инвестиции из РФ в Армению. Мы знаем, что есть конкретные проекты на сумму в более еще одного млрд долларов, которые в ближайшее время поступят в экономику Армении", - отметил он.
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