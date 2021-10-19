0
0
38
НОВОСТИ

Никто не встанет на пути установления справедливости в деле Саакашвили - премьер Грузии

13:20 19.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Установлению справедливости в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающего наказание в тюрьме, никто не помешает, в том числе и европарламентарии. Об этом во вторник сообщил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Для нас абсолютно никакого значения не имеет, какой евродепутат что скажет о Саакашвили, потому что для нас является важным, что скажет наш народ. Саакашвили предстал перед правосудием. Он совершил множество преступлений. Это установлено прокуратурой, следствием и всеми судебными инстанциями, соответственно, никто не встанет на пути установления справедливости", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 19.10.2021
Число регионов РФ, не вводивших обязательную вакцинацию от ковида, снизилось до четырех
0
68
13:00 19.10.2021
РФ планирует в ближайшее время инвестировать $1 млрд в экономику Армении
0
72
12:20 19.10.2021
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 5 700
0
133
12:05 19.10.2021
Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре, пострадавших нет
0
157
12:00 19.10.2021
В России зафиксировали 1 015 смертей из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию
0
174
11:32 19.10.2021
Пятеро студентов в Гонконге получили почти 5 лет тюрьмы за участие в протестах - радио
0
201
11:20 19.10.2021
Более 20% россиян прошли вакцинацию от гриппа
0
205
11:05 19.10.2021
Большинство поляков винит в росте цен на энергию свою власть, а не ЕС или РФ - опрос
0
265
11:00 19.10.2021
Мисс Украина отвергла критику радикалов и назвала русский удобным для себя языком
0
227
10:32 19.10.2021
ВСУ нанесли удар из минометов по северному пригороду Донецка
0
271

Возврат к списку