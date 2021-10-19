Никто не встанет на пути установления справедливости в деле Саакашвили - премьер Грузии

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Установлению справедливости в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающего наказание в тюрьме, никто не помешает, в том числе и европарламентарии. Об этом во вторник сообщил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Для нас абсолютно никакого значения не имеет, какой евродепутат что скажет о Саакашвили, потому что для нас является важным, что скажет наш народ. Саакашвили предстал перед правосудием. Он совершил множество преступлений. Это установлено прокуратурой, следствием и всеми судебными инстанциями, соответственно, никто не встанет на пути установления справедливости", - сказал он.