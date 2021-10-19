Полиция Чехии расследует возможные преступления против страны из-за госпитализации Земана

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Чехии начала расследование возможных противоправных действий в отношении государства в связи с госпитализацией президента страны Милоша Земана. Об этом во вторник сообщила газета "Млада фронта Днес".

По данным издания, следователей, в частности, интересует, не подделал ли кто-то из окружения президента подпись под документом о созыве заседания Палаты депутатов 8 ноября, поскольку спикер Сената Милош Выстрчил в понедельник со ссылкой на Центральный военный госпиталь в Праге утверждал, что Земан по состоянию здоровья не способен выполнять свои обязанности и в ближайшие недели вряд ли сможет вернуться к работе.

"Принимая во внимание новую информацию, представленную на пресс-конференции главы Сената, полиция Чешской Республики начнет расследование возможных противозаконных действий, в которых могут быть выявлены признаки преступлений против республики", - приводит издание заявление полиции.