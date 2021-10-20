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Не менее 13 сирийских военнослужащих погибли при подрыве автобуса в Дамаске

09:00 20.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 13 сирийских военнослужащих погибли при подрыве автобуса в сирийской столице Дамаске. Об этом сообщило в среду агентство САНА.

По его сведениям, еще три человека пострадали.

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