Не менее 13 сирийских военнослужащих погибли при подрыве автобуса в Дамаске

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 13 сирийских военнослужащих погибли при подрыве автобуса в сирийской столице Дамаске. Об этом сообщило в среду агентство САНА.

По его сведениям, еще три человека пострадали.