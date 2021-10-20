Хакеры похитили данные всех граждан Аргентины

09:20 Источник: Газета.Ru

В Аргентине база данных правительства, где хранилась информация обо всех удостоверениях личности граждан, была украдена. Хакеры взломали правительственную сеть, после чего и слили данные. Об этом сообщает The Record.

Теперь в Интернете можно получить все данные идентификационных карт (аналогов внутренних паспортов) аргентинских граждан. В южноамериканском государстве проживает 46 млн. человек.

По данным издания, сам взлом был совершен еще в сентябре. Данные были похищены из реестра, который находится под контролем МВД государства.

В октябре в Twitter появился пользователь под ником AnibalLeaks, который опубликовал фотографии удостоверений личности и личные данные 44 аргентинских знаменитостей. Это послужило первым сигналом о краже личных данных аргентинцев. AnibalLeaks выложил данные президента страны Альберто Фернандеса, Лионеля Месси и Серхио Агуэро, а также нескольких журналистов, политических деятелей и других знаменитостей.

После этого хакер в соцсети на одном из форумов предложил продать данные о любом гражданине Аргентины. Газета.Ru