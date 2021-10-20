В Нью-Йорке закрылось генконсульство Белоруссии
09:32 20.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральное консульство Белоруссии в Нью-Йорке закрылось в соответствии с постановлением Совета министров республики, подписанном премьер-министром Романом Головченко. Соответствующий документ опубликован в среду на национальном правовом интернет-портале.
"Закрыть до 20 октября 2021 года генеральное консульство Республики Беларусь в г. Нью-Йорке (Соединенные Штаты Америки)", - отмечается в документе.
Генконсульство ранее сообщило, что прекращает работу 21 октября по требованию американской стороны. Граждане Белоруссии, проживающие на территории консульского округа генконсульства, включая Канаду, после закрытия дипучреждения смогут обращаться в посольство республики в США. МИД Белоруссии выразил сожаление в связи с требованием Вашингтона закрыть генеральное консульство в Нью-Йорке.
На фоне возобновления американских санкций в отношении Минска МИД Белоруссии предложил США до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек. Также белорусская сторона отозвала ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Белоруссии.
НОВОСТИ
- 10:32 20.10.2021
- Опрос показал основные причины увольнения сотрудников в России
- 10:20 20.10.2021
- На Иводзиме после землетрясения всплыли затопленные корабли времен Второй мировой
- 10:05 20.10.2021
- США не требуют от партнеров выбирать между Вашингтоном и Пекином - Блинкен
- 10:00 20.10.2021
- В России почти 18 тыс. человек погибли в результате преступлений с начала года - МВД
- 09:20 20.10.2021
- Хакеры похитили данные всех граждан Аргентины
- 09:05 20.10.2021
- В Австралии более 70% населения полностью привиты против COVID-19 - министр
- 09:00 20.10.2021
- Не менее 13 сирийских военнослужащих погибли при подрыве автобуса в Дамаске
- 22:40 19.10.2021
- Глава штаба обороны Великобритании назвал РФ "критической угрозой" для королевства
- 22:00 19.10.2021
- Врачи рекомендовали отправить Саакашвили в больницу
- 21:20 19.10.2021
- За проезд большегрузов по региональным дорогам могут ввести плату
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать