В Нью-Йорке закрылось генконсульство Белоруссии

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральное консульство Белоруссии в Нью-Йорке закрылось в соответствии с постановлением Совета министров республики, подписанном премьер-министром Романом Головченко. Соответствующий документ опубликован в среду на национальном правовом интернет-портале.

"Закрыть до 20 октября 2021 года генеральное консульство Республики Беларусь в г. Нью-Йорке (Соединенные Штаты Америки)", - отмечается в документе.

Генконсульство ранее сообщило, что прекращает работу 21 октября по требованию американской стороны. Граждане Белоруссии, проживающие на территории консульского округа генконсульства, включая Канаду, после закрытия дипучреждения смогут обращаться в посольство республики в США. МИД Белоруссии выразил сожаление в связи с требованием Вашингтона закрыть генеральное консульство в Нью-Йорке.

На фоне возобновления американских санкций в отношении Минска МИД Белоруссии предложил США до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек. Также белорусская сторона отозвала ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Белоруссии.