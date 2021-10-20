В России почти 18 тыс. человек погибли в результате преступлений с начала года - МВД

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 18 тыс. человек в РФ погибли в результате преступлений с января по сентябрь текущего года. Об этом говорится в статистических материалах МВД о состоянии преступности, с которыми ознакомился ТАСС.

"В результате преступных посягательств погибли 17,7 тыс. человек, здоровью 24,7 тыс. человек причинен тяжкий вред. На сельскую местность приходится 37,5% погибших (6,7 тыс. человек), на города и поселки городского типа - 68% лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред (16,8 тыс. человек)", - говорится в материалах.

В МВД добавили, что четыре преступления из пяти регистрируются в городах и поселках городского типа (всего 1,2 млн), почти пятая часть - в сельской местности, где зарегистрировано 283,7 тыс. преступлений, что на 4,8% меньше, чем за январь - сентябрь 2020 года.

Всего с начала года в России зарегистрировано 1 521,5 тыс. преступлений, что на 1,2% меньше аналогичного периода прошлого года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 34 регионах страны, снижение - в 51.