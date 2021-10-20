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НОВОСТИ

На Иводзиме после землетрясения всплыли затопленные корабли времен Второй мировой

10:20 20.10.2021 Источник: Lenta.ru

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова, передает Daily Mail. Это транспортные суда Японии, которые были захвачены американскими войсками во время битвы за Иводзиму. Их переместили в западную часть острова и использовали в качестве волнорезов.

Телесеть All Nippon News показала части кораблей, которые были выброшены на берег и лежат на вулканическом пепле.  Lenta.Ru

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