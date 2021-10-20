Опрос показал основные причины увольнения сотрудников в России

10:32 Источник: РБК

Опрос (есть у РБК) сервиса «Работа.ру» и «СберСтрахования» показал основные причины увольнения работников в России. В опросе приняли участие более 1 тыс. представителей российских компаний из всех регионов страны.

Так, совершение проступка в качестве основной причины увольнения назвали 45% участников исследования, а напряженные отношения с коллегами — 36%. Еще 32% респондентов сообщили, что расстаться с работником могут из-за того, что он часто опаздывает, болеет или отпрашивается. Уволить сотрудника также могут, если он часто отвлекается (29%) или недоступен в рабочее время (27%). Кроме того, 6% респондентов в качестве возможной причины увольнения назвали отказ работника брать сверхурочную работу.

16% опрошенных выбрали вариант «другое».