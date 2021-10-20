Опрос показал основные причины увольнения сотрудников в России
10:32 20.10.2021 Источник: РБК
Опрос (есть у РБК) сервиса «Работа.ру» и «СберСтрахования» показал основные причины увольнения работников в России. В опросе приняли участие более 1 тыс. представителей российских компаний из всех регионов страны.
Так, совершение проступка в качестве основной причины увольнения назвали 45% участников исследования, а напряженные отношения с коллегами — 36%. Еще 32% респондентов сообщили, что расстаться с работником могут из-за того, что он часто опаздывает, болеет или отпрашивается. Уволить сотрудника также могут, если он часто отвлекается (29%) или недоступен в рабочее время (27%). Кроме того, 6% респондентов в качестве возможной причины увольнения назвали отказ работника брать сверхурочную работу.
16% опрошенных выбрали вариант «другое».
Новости
- 10:20 20.10.2021
- На Иводзиме после землетрясения всплыли затопленные корабли времен Второй мировой
- 10:05 20.10.2021
- США не требуют от партнеров выбирать между Вашингтоном и Пекином - Блинкен
- 10:00 20.10.2021
- В России почти 18 тыс. человек погибли в результате преступлений с начала года - МВД
- 09:32 20.10.2021
- В Нью-Йорке закрылось генконсульство Белоруссии
- 09:20 20.10.2021
- Хакеры похитили данные всех граждан Аргентины
- 09:05 20.10.2021
- В Австралии более 70% населения полностью привиты против COVID-19 - министр
- 09:00 20.10.2021
- Не менее 13 сирийских военнослужащих погибли при подрыве автобуса в Дамаске
- 22:40 19.10.2021
- Глава штаба обороны Великобритании назвал РФ "критической угрозой" для королевства
- 22:00 19.10.2021
- Врачи рекомендовали отправить Саакашвили в больницу
- 21:20 19.10.2021
- За проезд большегрузов по региональным дорогам могут ввести плату
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать