Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде призналась в содеянном - СК

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подозреваемая в убийстве девятилетней девочки в Вологде призналась в преступлении, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Вологодской области.

"В ходе допроса женщина дала признательные показания, пояснив, что совершила убийство ребенка на почве возникших неприязненных отношений", - говорится в сообщении.