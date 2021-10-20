0
0
133
НОВОСТИ

Делегация талибов прибыла в Москву на встречу по Афганистану

11:00 20.10.2021 Источник: Интерфакс

Делегация талибов (организация "Талибан" запрещена в РФ) прибыла на встречу "московского формата" по Афганистану. В делегацию движения входит порядка десяти человек, в том числе и.о. главы МИД страны Амир Хан Муттаки, передает корреспондент "Интерфакса".

Заседание "московского формата", в котором, помимо талибов, примут участие представители 10 стран региона, начнется в 11:00 мск. Ожидается, что с приветствием к участникам обратится глава МИД РФ Сергей Лавров.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 20.10.2021
Рейтинг Разумкова значительно вырос после отставки, у Зеленского резко снизился - опрос
0
37
12:05 20.10.2021
РФ работает над вопросом поставки гуманитарной помощи в Афганистан - посол
0
62
12:00 20.10.2021
В России зафиксировали 1 028 смертей из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию
0
80
11:32 20.10.2021
В России ущерб от преступлений с начала года составил почти 346 млрд рублей - МВД
0
120
11:20 20.10.2021
Два российских истребителя Су-30 сопроводили 4 самолета ВВС США над Черным морем - МО РФ
0
139
11:05 20.10.2021
Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде призналась в содеянном - СК
0
160
10:32 20.10.2021
Опрос показал основные причины увольнения сотрудников в России
0
219
10:20 20.10.2021
На Иводзиме после землетрясения всплыли затопленные корабли времен Второй мировой
0
248
10:05 20.10.2021
США не требуют от партнеров выбирать между Вашингтоном и Пекином - Блинкен
0
226
10:00 20.10.2021
В России почти 18 тыс. человек погибли в результате преступлений с начала года - МВД
0
245

Возврат к списку