Делегация талибов прибыла в Москву на встречу по Афганистану
11:00 20.10.2021 Источник: Интерфакс
Делегация талибов (организация "Талибан" запрещена в РФ) прибыла на встречу "московского формата" по Афганистану. В делегацию движения входит порядка десяти человек, в том числе и.о. главы МИД страны Амир Хан Муттаки, передает корреспондент "Интерфакса".
Заседание "московского формата", в котором, помимо талибов, примут участие представители 10 стран региона, начнется в 11:00 мск. Ожидается, что с приветствием к участникам обратится глава МИД РФ Сергей Лавров.
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