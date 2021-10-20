Два российских истребителя Су-30 сопроводили 4 самолета ВВС США над Черным морем - МО РФ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два российских истребителя Су-30 сопроводили два бомбардировщика В-1В и два самолета- заправщика KC-135 ВВС США над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

"19 октября 2021 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота", - сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США в сопровождении двух самолетов-заправщиков KC-135 и сопроводили их над акваторией Черного моря.