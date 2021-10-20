0
0
40
НОВОСТИ

РФ работает над вопросом поставки гуманитарной помощи в Афганистан - посол

12:05 20.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия работает над вопросом поставки гуманитарной помощи в Афганистан. Об этом сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов на полях третьего заседания московского формата по Афганистану.

"Работаем над этим. Как только дата будет, объявим", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Жирнов добавил, что этот вопрос не зависит от сегодняшних консультаций.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 20.10.2021
Рейтинг Разумкова значительно вырос после отставки, у Зеленского резко снизился - опрос
0
37
12:00 20.10.2021
В России зафиксировали 1 028 смертей из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию
0
80
11:32 20.10.2021
В России ущерб от преступлений с начала года составил почти 346 млрд рублей - МВД
0
120
11:20 20.10.2021
Два российских истребителя Су-30 сопроводили 4 самолета ВВС США над Черным морем - МО РФ
0
139
11:05 20.10.2021
Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде призналась в содеянном - СК
0
160
11:00 20.10.2021
Делегация талибов прибыла в Москву на встречу по Афганистану
0
149
10:32 20.10.2021
Опрос показал основные причины увольнения сотрудников в России
0
219
10:20 20.10.2021
На Иводзиме после землетрясения всплыли затопленные корабли времен Второй мировой
0
248
10:05 20.10.2021
США не требуют от партнеров выбирать между Вашингтоном и Пекином - Блинкен
0
226
10:00 20.10.2021
В России почти 18 тыс. человек погибли в результате преступлений с начала года - МВД
0
245

Возврат к списку