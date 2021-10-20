РФ работает над вопросом поставки гуманитарной помощи в Афганистан - посол
12:05 20.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия работает над вопросом поставки гуманитарной помощи в Афганистан. Об этом сообщил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов на полях третьего заседания московского формата по Афганистану.
"Работаем над этим. Как только дата будет, объявим", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
Жирнов добавил, что этот вопрос не зависит от сегодняшних консультаций.
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