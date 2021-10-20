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Рейтинг Разумкова значительно вырос после отставки, у Зеленского резко снизился - опрос

12:20 20.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские социологи констатировали резкий рост рейтинга Дмитрия Разумкова после его отставки с поста спикера Верховной рады и конфликтов с командой президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее исследование проведено Киевским международным институтом социологии, данные опроса опубликованы в среду.

Согласно исследованию, за Разумкова как кандидата в президенты Украины готовы голосовать 5,5% всех респондентов и 7,1% среди тех, кто определился с выбором. В то же время в конце мая такой позиции придерживались 2,5% и 3,1% украинцев соответственно. При этом поддержали отставку спикера 8% респондентов, отрицательно к ней относятся 39,1%. Еще 44,1% опрошенных не интересуются этой историей.

По-прежнему наибольшую поддержку все еще имеет президент страны Владимир Зеленский, хотя его поддержка упала с конца мая: в случае участия в выборах он получил бы 19,1% среди всех респондентов, что составляет 24,7% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. В конце весны эти показатели были на уровне 21,8% и 27,3% соответственно.

На втором месте - предшественник Зеленского на президентском посту Петр Порошенко, за которого проголосовали бы 12,1% среди всех респондентов и 15,6% среди тех, кто определился с выбором. Третий результат у лидера партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с показателями, соответственно, 9,4% и 12,2%. Далее следуют сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной раде Юрий Бойко (7,3% и 9,4%), экс-глава Службы безопасности Украины, лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (6% и 7,8%).

Опрос проводился с 15 по 18 октября методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 1 200 респондентов старше 18 лет, проживающих во всех регионах Украины.

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