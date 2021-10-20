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НОВОСТИ

В Москве выявили 5 847 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:32 20.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 5 847 против 5 700 днем ранее, до 1 737 784. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,34%

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 76 против 73 днем ранее. Всего в городе умер 30 381 человек (1,75% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

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