Продлены соглашения о размещении в Белоруссии двух российских военных объектов - Шойгу

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы военных ведомств России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин в среду подписали документы о продлении сроков действия соглашений о размещении на территории республики двух военных объектов РФ.

"Сегодня с моим белорусским коллегой подписали протоколы о продлении сроков действия соглашений о размещении на территории Республики Беларусь российских военных объектов - узла системы предупреждения о ракетном нападении в городе Барановичи и радиостанции Военно- морского флота в городе Вилейка", - сообщил Шойгу.