Алексей Навальный стал лауреатом Сахаровской премии - Европарламент

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский парламент присудил российскому блогеру Алексею Навальному премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова. Об этом в среду было объявлено на заседании Европарламента.

Премия "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова была учреждена Европейским парламентом в 1988 году. Она названа в честь советского физика, одного из лидеров правозащитного движения в СССР, лауреата Нобелевской премии мира (1975) Андрея Сахарова (1921-1989). Лауреат получает диплом и чек на 50 тыс. евро.