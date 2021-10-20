Алексей Навальный стал лауреатом Сахаровской премии - Европарламент
17:12 20.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейский парламент присудил российскому блогеру Алексею Навальному премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова. Об этом в среду было объявлено на заседании Европарламента.
Премия "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова была учреждена Европейским парламентом в 1988 году. Она названа в честь советского физика, одного из лидеров правозащитного движения в СССР, лауреата Нобелевской премии мира (1975) Андрея Сахарова (1921-1989). Лауреат получает диплом и чек на 50 тыс. евро.
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