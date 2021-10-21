Второй энергоблок Ростовской АЭС остановлен из-за утечки пара - источник
10:32 21.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Утечка пара стала причиной остановки второго энергоблока на Ростовской АЭС, сообщил в четверг ТАСС источник в оперативных службах региона.
"Произошла утечка пара, выключен второй энергоблок", - сказал собеседник агентства.
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