Сбер назвал 7 лучших технологических стартапов, созданных школьниками и студентами
10:42 21.10.2021
20 октября в Москве состоялся Демо-день акселерационных программ по развитию предпринимательских талантов для школьников — SberZ и студентов, аспирантов и научных сотрудников — SberStudent. Мероприятие проводится в сотрудничестве со Стэнфордским центром профессионального развития. Из 20 стартап-команд экспертным жюри по итогам было определено 7 команд - победителей, самому младшему из участников - 14 лет.
В состав жюри вошли: председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, генеральный директор Visa Михаил Бернер, генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль, сооснователь клуба венчурных инвесторов Angelsdeck Сергей Дашков, а также ректор МИСиС Алевтина Черникова, ректор НИУ ИТМО Владимир Васильев и ректор Южного федерального университета (ЮФУ) Инна Шевченко. Специальным гостем мероприятия стал Стив Возняк — сооснователь AppleComputer Inc.
Победителями школьного и студенческого акселераторов SberZ стали:
1-е место — Домаптека, приложение для эффективного управления домашней аптечкой;
2-е место — Нау-Вау, наушники для слабослышащих людей;
3-е место — Smart Board, производство умных, ярких лонгбордов для любителей уличного катания;
4-е место — CometRain, платформа на основе GPT-сетей для автоматического написание программного кода;
5-е место — Legal Help, автоматизированная система хранения и отслеживания судебных дел;
6-е место — Virsen, онлайн-сервис для дистанционного обучения работников опасного производства;
7-е место — QFit, сервис поминутной оплаты фитнеса.
С составом команд можно ознакомиться по ссылке.
Призовое вознаграждение победители могут вложить в приобретение необходимой техники и дальнейшее развитие своих проектов. Три студенческие команды получили гранты от Moscow Seed Fund, школьные команды могут рассчитывать на преференции при поступлении в высшие учебные заведения.
В этом году в SberZ и SberStudent приняли участие 26 тысяч человек из 85 регионов России, участники в течение нескольких месяцев изучали основы предпринимательства и создавали MVP (Minimum Viable Product) своих проектов под руководством опытных наставников.
«Новое поколение мыслит нешаблонно, оно питает неподдельный интерес к созиданию нового. Я уверен, что в ближайшем будущем молодые предприниматели смогут изменить жизнь миллионов людей к лучшему, используя современные технологии. Конечно, при поддержке чуть более взрослых игроков, например, таких, как Сбер, которому 12 ноября исполнится 180 лет. На участие в школьном акселераторе в эту волну зарегистрировалось 14,5 тысячи школьников из 85 регионов, в студенческом – 11,5 тысячи, также со всей страны. Это свидетельствует о живом интересе молодежи к предпринимательству в России», — подчеркнул первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис.
Управляющий директор Стэнфордского центра профессионального развития Рони Шило отметил плодотворность сотрудничества Стэнфордского центра профессионального развития со Сбером в программе, направленной на развитие у студентов предпринимательских навыков и талантов, а также пожелал всем удачи в этом нелегком, но увлекательном путешествии.
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