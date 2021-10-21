Сбер назвал 7 лучших технологических стартапов, созданных школьниками и студентами

10:42

20 октября в Москве состоялся Демо-день акселерационных программ по развитию предпринимательских талантов для школьников — SberZ и студентов, аспирантов и научных сотрудников — SberStudent. Мероприятие проводится в сотрудничестве со Стэнфордским центром профессионального развития. Из 20 стартап-команд экспертным жюри по итогам было определено 7 команд - победителей, самому младшему из участников - 14 лет.

В состав жюри вошли: председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, генеральный директор Visa Михаил Бернер, генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль, сооснователь клуба венчурных инвесторов Angelsdeck Сергей Дашков, а также ректор МИСиС Алевтина Черникова, ректор НИУ ИТМО Владимир Васильев и ректор Южного федерального университета (ЮФУ) Инна Шевченко. Специальным гостем мероприятия стал Стив Возняк — сооснователь AppleComputer Inc.

Победителями школьного и студенческого акселераторов SberZ стали:

1-е место — Домаптека, приложение для эффективного управления домашней аптечкой;

2-е место — Нау-Вау, наушники для слабослышащих людей;

3-е место — Smart Board, производство умных, ярких лонгбордов для любителей уличного катания;

4-е место — CometRain, платформа на основе GPT-сетей для автоматического написание программного кода;

5-е место — Legal Help, автоматизированная система хранения и отслеживания судебных дел;

6-е место — Virsen, онлайн-сервис для дистанционного обучения работников опасного производства;

7-е место — QFit, сервис поминутной оплаты фитнеса.

С составом команд можно ознакомиться по ссылке.

Призовое вознаграждение победители могут вложить в приобретение необходимой техники и дальнейшее развитие своих проектов. Три студенческие команды получили гранты от Moscow Seed Fund, школьные команды могут рассчитывать на преференции при поступлении в высшие учебные заведения.

В этом году в SberZ и SberStudent приняли участие 26 тысяч человек из 85 регионов России, участники в течение нескольких месяцев изучали основы предпринимательства и создавали MVP (Minimum Viable Product) своих проектов под руководством опытных наставников.

«Новое поколение мыслит нешаблонно, оно питает неподдельный интерес к созиданию нового. Я уверен, что в ближайшем будущем молодые предприниматели смогут изменить жизнь миллионов людей к лучшему, используя современные технологии. Конечно, при поддержке чуть более взрослых игроков, например, таких, как Сбер, которому 12 ноября исполнится 180 лет. На участие в школьном акселераторе в эту волну зарегистрировалось 14,5 тысячи школьников из 85 регионов, в студенческом – 11,5 тысячи, также со всей страны. Это свидетельствует о живом интересе молодежи к предпринимательству в России», — подчеркнул первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис.

Управляющий директор Стэнфордского центра профессионального развития Рони Шило отметил плодотворность сотрудничества Стэнфордского центра профессионального развития со Сбером в программе, направленной на развитие у студентов предпринимательских навыков и талантов, а также пожелал всем удачи в этом нелегком, но увлекательном путешествии.