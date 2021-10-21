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Более половины жителей Украины отметили снижение уровня достатка при Зеленском

11:05 21.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финансовое положение 55% украинских семей ухудшилось за последние два года - в период президентства Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

"Большинство респондентов - 55,5% - считают, что финансовое положение их семьи за последние два года ухудшилось. Об улучшении говорят 10,7% респондентов, а еще 32,9% утверждают, что ничего не изменилось", - отмечается на сайте социологической компании.

Кроме того, КМИС поинтересовался, что украинцы считают главной причиной экономического кризиса в стране. "Среди предложенных четырех вариантов 42,1% респондентов назвали высокий уровень коррупции, а 31,2% - некомпетентность власти. О пандемии коронавируса заявили 12,1%, а о войне в Донбассе - 8,5%", - отметили социологии.

Опрос проведен в период с 15 по 18 октября методом телефонных интервью. В нем приняло участие 1 200 респондентов из всех регионов Украины.

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