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НОВОСТИ

Правительству предложили сделать ПЦР-тестирование бесплатным

11:20 21.10.2021 Источник: Коммерсант.ru

Депутаты Госдумы Алексей Куринный и Сергей Казанков обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением расширить ПЦР-тестирование на коронавирус за счет федерального бюджета. По их мнению, необходимо дать гражданам возможность бесплатно сделать тест при первых признаках ОРВИ. Кроме того, они просят помочь работодателям наладить систему тестирования на предприятиях.

Сейчас бесплатное тестирование — сфера ответственности регионов и бизнеса, а они, по словам депутатов, больше не могут позволить себе подобные траты.

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