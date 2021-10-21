В школах в РФ с 30 октября по 7 ноября включительно объявят каникулы - Минпросвещения

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минпросвещения РФ планирует в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно объявить в школах дополнительные каникулы. Об этом сообщается в четверг в телеграм-канале министерства.

"В Минпросвещения готовят документ, рекомендующий школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику", - говорится в сообщении.