В школах в РФ с 30 октября по 7 ноября включительно объявят каникулы - Минпросвещения
12:05 21.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минпросвещения РФ планирует в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно объявить в школах дополнительные каникулы. Об этом сообщается в четверг в телеграм-канале министерства.
"В Минпросвещения готовят документ, рекомендующий школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику", - говорится в сообщении.
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