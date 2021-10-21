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Сергей Судариков учредил премию для аспирантов МГУ

12:15 21.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два аспиранта кафедры аэромеханики и газовой динамики механико-математического факультета МГУ им. Ломоносова Егор Годенко и Сергей Корольков приняли участие в конкурсе и стали стипендиатами именной премии Сергея Сударикова. Конкурс является открытым и проводился среди аспирантов всех годов обучения, на получение и продление стипендии могут претендовать аспиранты, чья научная деятельность подтверждается публикациями в ведущих международных научных журналах, входящих в международные библиографические базы Web of Science и Scopus.

Стипендиат Егор Годенко, аспирант 2-го года обучения, занимается моделированием распределения пылевой компоненты в нашей гелиосфере и астросферах других планет, Сергей Корольков, аспирант 1-го года обучения, - моделированием взаимодействия солнечного света с межзвёздной средой. Исследования молодых ученых имеют не только научное значение, они также будут применяться в космической отрасли. Оба аспиранта имеют публикации в престижном журнале MNRAS (Monthly Notices of the Royal Astronomical Society).

Как отметил предприниматель и меценат, выпускник мехмата МГУ, владелец ГК «Регион», инвестор концерна «РОССИУМ» Сергей Судариков: «Согласно исследованиям, количество молодых ученых продолжает сокращаться, это связано с вопросами материального обеспечения и вынужденного выбора между работой, карьерой и научной деятельностью. Стипендия талантливым исследователям призвана облегчить этот выбор».

Это не первый вклад мецената в образовательные проекты, в 2020 году он поддержал инновационную школу «Новый взгляд» при МГИМО.

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